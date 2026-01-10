رفضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، استئناف "جامع خردة" شكلاً وموضوعا، وأيدت حكم إدانته بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل طفلته غرقًا في "بانيو" شقته للانتقام من زوجته في منطقة المنصورية منشأة القناطر بالجيزة.

وأدانت الدائرة "4" جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار طارق خميس محمد، جامع خردة، بالسجن المؤبد، بتهمة قتل طفلته "خديجة" غرقًا داخل "بانيو" للانتقام من زوجته نتيجة خلافات بينهما.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "أحمد صابر" ـ جامع خردة ـ في القضية رقم 79 لسنة 2025 جنايات مركز إمبابة والمقيدة برقم 9 لسنة 2025 كُلى شمال الجيزة، تهمة قتل نجلته الطفلة المجنى عليها "خديجة"، عمدًا مع سبق الإصرار وذلك إثر خلافات زوجية، وذلك باليوم التاسع من سبتمبر 2024 في قرية المنصورية منشأة القناطر شمال الجيزة.

وذكرت النيابة العامة أن "أحمد" الأب المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح نجلته ونسج مخططا إجراميًا أنفذه، حيث قام باصطحاب نجلته من مسكن والدتها إلى مسكنه وما أن اختلى بها أعد حوض "بانيو"، وغمره بالمياه واضعا رأس المجنى عليها داخله حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مُحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتلها غرقا على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال "حبيبة"، والدة الطفلة وشهدت بأن تجمعها علاقة زوجية بالمتهم دامت بضع سنوات والتي أثمرت عن إنجابها الطفلة المتوفاة إلي رحمة مولاها، وقد تخللت مدة زواجهم خلافات أرجعت سبب بعضها إلى قعوده عن طلب الرزق والاتفاق والبعض الآخر إلى سوء خليقته وإساءته معاملتها، وقد آلت تلك الخلافات بينهما إلي تأتيها بنفسها ونجلتها المجني عليها عن المتهم وانتقالهما للسكن رفقة أهليتها "والدها".

وأضافت بالتحقيقات أن زوجها المتهم خلال فترة انتقال نجلته للعيش معها أعتاد اصطحابها على فترات لقضاء بعض الوقت معه، وأنه في يوم الواقعة اصطحب الطفلة المجني عليها إلى الشقة السكنية خاصته - كعادته - ثم علمت في وقت لاحق بذات اليوم من أهلية زوجها بأن طفلتها المجني عليها لاقت حتفها على يد زوجها المتهم بإغراقها في حوض الاستحمام "البانيو".

وبمواجهتها بما تبينته النيابة العامة خلال المعاينة من كتابات على حائط مسكن الزوجية خاصتها وآثار احتراق على البساطين البلاستيكية قررت الزوجة أن زوجها المتهم هوالقائم بتدوين تلك العبارات إلا أنها لا تقف على سبب ومناسبة تدوينة إياها، بيد أنها شهدت بسابقة أن أفضي إليها زوجها بأن له معشوقة من الجان تحدوه إلى اختصام زوجته والتعدي عليها ضربا وطردها من مسكن الزوجية، كما أضافت بأن زوجها المتهم هو القائم بإضرام النيران بمسكنهم دون وقوفها على السبب.

ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجنى عليها "خديجة"، أن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق صاحبها من فشل بوظائف التنفس وتوقف عضلة القلب مما أدى إلى الوفاة ، ولا يوجد فنيا ما يمنع وجواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.

وأحال المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، الأب المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي ادانته بالسجن المؤبد، عما أسند إليه من اتهام بقتل طفلته الصغيرة.