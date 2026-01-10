بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرها الصحفي لإعلان نتائج جولة الإعادة للدوائر الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وعددها 27 دائرة، تنفيذًا لأحكام مجلس الدولة.

وأكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، أن الاستحقاق الانتخابي الحالي يُعد الأطول منذ إنشاء الهيئة قبل نحو 9 سنوات، حيث امتدت إجراءاته قرابة 99 يومًا.

ويشارك في المؤتمر القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، والقاضي أحمد بنداري المدير التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تستعرض الهيئة نسب المشاركة والنتائج النهائية بعد حصر وفرز الأصوات في اللجان العامة والفرعية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت في 29 نوفمبر أحكامًا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة وإعادتها بدءًا من مرحلة الدعاية الانتخابية، فأُعيدت الجولة بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وداخل مصر يومي 10 و11 ديسمبر.

وشملت الجولة الأخيرة دوائر محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة، حيث تم استكمال الانتخابات في جميع الدوائر وفق المواعيد الجديدة.

