قرار قضائي جديد بشأن معارضة هدير عبدالرازق على حكم حبسها

كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، حكمها في المعارضة الاستئنافية للبلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها عامًا وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر الفسق والفجور، لجلسة 5 نوفمبر.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه، مع كفالة قدرها 5000 جنيه لوقف التنفيذ، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

وكانت النيابة العامة قد وجهت 5 اتهامات إلى البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت الاتهامات الموجهة إليها على النحو التالي:

نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، وذلك من خلال بثها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدةً الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام، وفق ما ورد في التحقيقات.

ارتكبت علنًا فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، حيث قامت باستخدام مفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية في صور ومقاطع مرئية بثّتها عبر حساباتها الشخصية، على النحو المبين بالتحقيقات.

أعلنت، من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها، دعوةً تتضمن إغراءً يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، وذلك بنشرها صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب، وفق ما ورد في التحقيقات.

اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، حيث نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية وصورًا شخصية تتضمن تعديًا على تلك المبادئ والقيم، مع إبراز مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات جنسية، وفق التحقيقات.

أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) لتسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو الوارد في التحقيقات.