جرد زوجته من ملابسها وعذبها حتى الموت بزعم الخيانة.. والجنايات تعاقبه

01:19 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

تعبيرية

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالمقطم، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل زوجته "م. أ."، بعدما سيطر عليه الشك في سلوكها، وراح يفتش عن أي دليل يؤكد ظنونه، رغم عدم وجود برهان قاطع واستمر في تعذيبها والتنكيل بها لفترة قبل الواقعة.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم في يوم الجريمة، قرر تنفيذ مخططه للتخلص منها، وتعاطي مخدر الحشيش ليذهب ما تبقى لديه من رحمة، ثم جرد المجني عليها من ملابسها، وانهال عليها ضربًا باستخدام عصا خشبية وسلك كهربائي لعدة ساعات، في محاولة فاشلة لانتزاع اعتراف منها بعلاقة مزعومة بأحد الأشخاص، لكن الضربات أودت بحياتها.

ووجهت النيابة للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وتعاطي المواد المخدرة، وإحراز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوغ قانوني، وأحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

زوج يجرد زوجته من ملابسها زوج يعذب زوجته حتى الموت محكمة جنايات القاهرة يقتل زوجته لشكه في سلوكها إحالة أوراق قاتل زوجته للمفتي
