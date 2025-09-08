إعلان

محتال التطبيقات.. سقوط نصاب الفتيات في قبضة الأمن

05:23 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

المتهم وشريكه

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على الفتيات والإستيلاء على أموالهن عبر أحد التطبيقات.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة من سيدة بتضررها من شخص تعرفت عليه من خلال أحد التطبيقات اتفقت معه على التقابل بأحد الأماكن بدائرة القسم، حيث غافلها واستولى على متعلقاتها (بعض المشغولات الذهبية – جهاز لاب توب – هاتف محمول).

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته المسروقات المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.

وأقر المتهم بارتكاب 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) أمكن ضبطه.

نصب احتيال سرقة مشغولات ذهبية
