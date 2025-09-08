قرار قضائي في واقعة سرقة مقتنيات فيلا بالجيزة

كتب - رمضان يونس:

رفض قاضي المعارضات بالجيزة، استئناف متهم على قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه و7 آخرين بسرقة مقتنيات ومشغولات وبازارات من داخل فيلا مملوكة لوالد مسؤول كبير بمنطقة الطالبية في الجيزة.

ووجّهت النيابة العامة، في القضية رقم 9500 لسنة 2025 جنح الطالبية، للمتهمين "أحمد ف."، وشقيقه "إبراهيم"، تهمة سرقة منقولات، بينما وُجّهت إلى "هشام ا."، و"أحمد ج."، و"عبد الستار أ."، و3 متهمين آخرين، تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة.

واعترف المتهمان "أحمد ف." وشقيقه "إبراهيم" أمام جهات التحقيق بارتكابهما واقعة السرقة، حيث قاما بسرقة المقتنيات والتحف الموجودة داخل الفيلا، مستغلّين علمهما بخلوها من السكان، ثم قاما ببيع تلك المسروقات لباقي المتهمين دون إخبارهم بكيفية الحصول عليها أو أنها متحصلة من واقعة سرقة.

فيما أقرّ باقي المتهمين أمام النيابة العامة بتحصّلهم على المنقولات (من تحف ومقتنيات وبازارات) من المتهمين الأول والثاني، دون علمهم بأنها مسروقة من فيلا المسؤول.

وأوضح المحامي أسامة الكيلاني، دفاع المتهم الأول، أن موكله لم يكن شريكًا أو فاعلًا أصليًا في جريمة السرقة، بل نُسبت إليه تهمة إخفاء أشياء مسروقة، وهو ما نفاه تمامًا في التحقيقات، مشيرًا إلى عدم علمه بأن الأشياء محل الاتهام مسروقة، مؤكدًا كذلك عدم ضبط أي أحراز أو أدوات تشير إلى اشتراكه في الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد ألقت القبض على 8 متهمين، لاتهامهم بسرقة وإخفاء مقتنيات ومشغولات من داخل فيلا ملك والد مسؤول كبير بمنطقة الطالبية.

