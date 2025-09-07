سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية داخل نادٍ صحي شهير بقصر النيل

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة أجنبية تدير نادٍ صحي بدون ترخيص في منطقة قصر النيل بالقاهرة، وتستغله في أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول) بإدارة نادي صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

باستهداف الموقع بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط السيدة وبرفقتها 4 سيدات أجنبيات وشخصين. وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.

جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.