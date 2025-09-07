القضاة والقاضيات الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة

القاهرة- مصراوي:

شهد المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة مراسم حلف اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025 بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

جدير بالذكر أن هذه الدفعة الجديدة هي الأولى في تاريخ مجلس الدولة التي تضم قاضيات يتم تعيينهن من بداية السلم القضائي بمجلس الدولة، شأنهن في ذلك شأن أقرانهم من قضاة المجلس.

وأعرب رئيس المجلس عن اعتزازه بهذه الخطوة التاريخية بانضمام هذه الكوكبة المتميزة من القضاة والقاضيات، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة مجلس الدولة، وتجسيدا حقيقيا لرؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في السلطة القضائية، والتي تأتي لدعم مسيرة التطور القضائي الشامل الذي تشهده الدولة المصرية من الكوادر الشبابية، وإتاحة التدريب والتأهيل بما يواكب متطلبات العصر، خاصة في ظل التحول الرقمي والتحديث المؤسسي المستمر.

وأوصى رئيس المجلس، القضاة والقاضيات الجدد جميعا بإتقان العمل ومراعاة مصلحة المتقاضين، والتحلي بالنزاهة والعدالة، وتقديم أفضل ما لديهم في عملهم القضائي، قائلا "إنكم تحملون أمانة عظيمة ورسالة سامية؛ لحماية الحقوق وصون الحريات وتحقيق العدالة الناجزة".