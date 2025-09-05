إعلان

القبض على عامل "ضرب ابنه" في الشارع بكفر الشيخ

08:35 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

التعدي بالضرب على طفل

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على طفل بأحد الطرق العامة في كفر الشيخ.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بأنه تعدى على نجله –الذي ظهر بمقطع الفيديو– بقصد تأديبه، مبررًا ذلك بقيام الطفل بالتعدي على أحد جيرانه بالسب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وزارة الداخلية كفر الشيخ التعدي بالضرب على طفل النيابة العامة
