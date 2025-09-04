الوطنية للانتخابات: 7.68% نسبة المشاركة في جولة إعادة انتخابات الشيوخ

كتب- محمود الشوربجي وأحمد عادل:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتيجة جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي جرت في 5 محافظات، وتنافس فيها 10 مرشحين على 5 مقاعد، وبلغت نسبة المشاركة 7.68%، بعدد أصوات 600 ألف و965 ناخبا من أصل 7821517 ناخبا يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات.

وبدأ منذ قليل، مؤتمر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في حضور ممثلى وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعا صباح اليوم الخميس على خلفية الإعلان عن انتخابات مجلس الشيوخ.

سبق وأعلن القاضى حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم تتلق أى طعون بشأن عمليتي الاقتراع والفرز في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في دوائر محافظات الغربية، وبني سويف، والإسماعيلية، والأقصر، والوادي الجديد.

