أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو "خناقة بدر"

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر "من ذوى الهمم" بتضرره من تعدى أحد الأشخاص عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 9 أغسطس الماضى تبلغ لقسم شرطة بدر بالقاهرة بحدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (القائم على النشر "من ذوى الهمم"، وشقيقته وزوجها) وطرف ثان: (سائق) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم بالسب.

الطرف الثانى أخذ الهاتف من الأول اعتراضًا على تصويره له، وقيام أحد الجيران بالتدخل وإعادة الهاتف المحمول فى حينه دون حدوث ثمة تعديات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.