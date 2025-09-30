إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة دراجة نارية بالجيزة | فيديو

كتب : علاء عمران

04:31 م 30/09/2025

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة فان وبرفقته شخصان بسرقة دراجة نارية حال توقفها بأحد الشوارع بالجيزة.
بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد مالك الدراجة النارية (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة)، والذي أفاد بأنه حال ترك الدراجة أمام محل عمله اكتشف سرقتها عند عودته.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائقان، عاطل – مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة في ارتكاب السرقة، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دراجة نارية سرقة دراجة نارية الجيزة مركز شرطة الخانكة

