كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وتهدف المبادرة إلى توفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية: moi.gov.eg.

وبلغ عدد الكيانات التجارية المشاركة في المرحلة الحالية: 55 سلسلة تجارية، و117 مكتبة، و18 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و5 قوافل متحركة، وبإجمالي 2727 منفذًا بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

كما تواصل الوزارة توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، فضلًا عن قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان"، والموضحة تفاصيلها على الموقع الرسمي للوزارة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى تقديم مختلف أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

