تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 71 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع"، والمقيدة برقم 12925 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلم الاجتماعي.

كما وُجهت إلى المتهم الأول وآخرين تهم تمويل الإرهاب، بأن قاموا بتمويل جماعة إرهابية على علم بأغراضها.