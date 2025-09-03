الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف "طفلة طنطا"

كتب - رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بقيام قائد مركبة "توك توك" بمحاولة إستدراج طفلة وخطفها بالغربية.

بالفحص تمكنت القوات من تحديد الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو سن 10، وتم إستدعائها رفقة والدها مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية وبسؤاله قرر أنه حال سير نجلته بدائرة المركز محل سكنه قام قائد مركبة "توك توك" بإستدراجها داخل المركبة بزعم مساعدته فى تنظيف المركبة وقام بالتحرش بها.

عقب تقنين الإجراءات تمكن من إلقاء القبض على قائد مركبة التوك توك الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية"وقائدها سائق– مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.