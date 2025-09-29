إعلان

وهم النفوذ يُسقط نصاب العجوزة

كتب : مصراوي

05:41 م 29/09/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بلاغ مثير تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قاد رجال المباحث للإيقاع بمتهم بالنصب على المواطنين.

حضر أحد سكان مصر الجديدة يروي تفاصيل عملية نصب محكمة تعرض لها، المتهم أوهمه بامتلاك "نفوذ" وقدرة على تأسيس شركات كبيرة، واستغل هذه المزاعم في الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، لكنه بعد ذلك تهرب من وعوده ورفض رد الأموال.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية، وبفحص البلاغ وجمع التحريات، تبيّن أن وراء الواقعة عاطل يقيم في منطقة العجوزة بالجيزة، وله معلومات جنائية سابقة.

المتهم وقع في قبضة رجال الأمن، وبمواجهته لم يجد مفرًا من الاعتراف بجريمته كاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نصب مصر الجديدة العجوزة شركات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ما حقيقة إعفاء المصريين من الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة؟
هل تُشعل أسعار الوقود موجة تضخمية جديدة؟ خبراء يوضحون السيناريوهات المتوقعة
4 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس
تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك