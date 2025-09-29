وهم النفوذ يُسقط نصاب العجوزة

بلاغ مثير تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قاد رجال المباحث للإيقاع بمتهم بالنصب على المواطنين.

حضر أحد سكان مصر الجديدة يروي تفاصيل عملية نصب محكمة تعرض لها، المتهم أوهمه بامتلاك "نفوذ" وقدرة على تأسيس شركات كبيرة، واستغل هذه المزاعم في الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، لكنه بعد ذلك تهرب من وعوده ورفض رد الأموال.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية، وبفحص البلاغ وجمع التحريات، تبيّن أن وراء الواقعة عاطل يقيم في منطقة العجوزة بالجيزة، وله معلومات جنائية سابقة.

المتهم وقع في قبضة رجال الأمن، وبمواجهته لم يجد مفرًا من الاعتراف بجريمته كاملة.