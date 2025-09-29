فيديو صادم يقود الأمن لضبط عصابة سرقة الهواتف بالقليوبية والقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بملاحقة فتاة وفتح حقيبتها وسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "المغافلة"، وفر هاربًا بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما 10 هواتف محمولة، 3 حافظات نقود، وعدد من بطاقات تحقيق الشخصية والائتمانية.

وتبين ارتكابهما عدة وقائع سرقة بأسلوب المغافلة، وقيامهما ببيع الهواتف المحمولة لعميلهما سيئ النية، وهو أحد الأشخاص مقيم بالقليوبية، وبمواجهته أقر ببيع الهاتف المشار إليه لأحد الأشخاص عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية، حيث تم ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

