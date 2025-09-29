كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يلوّح بأسلحة بيضاء ويمارس أعمال بلطجة في أحد شوارع محافظة الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تحديد وضبط الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتبيّن أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وعُثر بحوزته على سلاحين أبيضين استخدمهما في الواقعة.

وبالفحص، تبيّن أنه لم ترد أي بلاغات بشأن الواقعة، كما أفادت أسرته بأنه يعاني من مرض نفسي، وسبق حجزه للعلاج داخل إحدى المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات..

