الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

01:20 م 28/09/2025

حملات أمنية - أرشيفية

كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 1520 قضية بقطاع النقل والمواصلات، و4193 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد، و482 قضية ضرائب ورسوم، و162 قضية متنوعة بقطاع التعمير والمجتمعات الجديدة

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق الردع العام ومواجهة مختلف أشكال الجريمة.

الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية وزارة الداخلية

