الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة

كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 1520 قضية بقطاع النقل والمواصلات، و4193 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد، و482 قضية ضرائب ورسوم، و162 قضية متنوعة بقطاع التعمير والمجتمعات الجديدة

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق الردع العام ومواجهة مختلف أشكال الجريمة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"





