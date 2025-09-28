إعلان

"خطوط وهمية".. الداخلية تضبط عصابة بيع شرائح محمول ببيانات مواطنين

كتب : علاء عمران

12:59 م 28/09/2025

المتهمين

كتب – علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مالك فاترينة هواتف بدائرة قسم الموسكي، له معلومات جنائية، لقيامه ببيع خطوط محمول مُفعّلة ببيانات أشخاص آخرين.
وضُبط بحوزته 238 خط هاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات النشاط، وبمواجهته اعترف وقرّر تحصله على الخطوط من موظف بشركة اتصالات ومالك محل هواتف، وتم ضبطهما واعترفا بالواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها وضبط المتلاعبين ببيانات المواطنين.

