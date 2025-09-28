خلال 24 ساعة.. ضبط 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية وتحقيق الرقابة الفعّالة على الأسواق.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضُبط خلالها نحو 7 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم قبل ترويجها بطرق غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر، وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال التلاعب بالسلع التموينية المدعمة.