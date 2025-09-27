فيديو فاضح في ميكروباص.. الداخلية تضبط عاطل تحرش بفتاة في الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقاطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، أشار إلى تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها أثناء استقلالها سيارة ميكروباص بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات سابقة في هذا الشأن، وتم تحديد الشاكية، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه. وبسؤالها، أكدت حدوث الواقعة، مشيرة إلى أنه حال مطالبتها المتهم بالنزول من الميكروباص، تعدى عليها بالسب.

وبمتابعة التحريات، تم ضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

