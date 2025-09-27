كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، محاكمة 41 متهماً في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية خلية النزهة الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من عام 1992 وحتى يوليو 2015، تولّى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة.

وقد ثبت أنهم تولّوا قيادة جماعة الإخوان الإرهابية، وسعوا إلى تطوير الجماعات المسلحة التابعة لها.

كما وُجّهت للمتهمين من السادس حتى الحادي والعشرين تهمة الانضمام لتلك الجماعة، فيما وُجّهت لجميع المتهمين تهم تمويل الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة.

واتهمت النيابة المتهمين أرقام 12 و13 و14 و15 و16 و30 و38 بارتكاب جريمة قتل المجني عليه "كمال.ه"، والشروع في قتل آخرين، بالإضافة إلى تفجير عبوة مفخخة عن بُعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة، وأخرى بمحيط مكتب بريد النزهة.