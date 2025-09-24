إعلان

قرار جديد بشأن المتهمات بممارسة أعمال منافية للآداب في نادي صحي بالتجمع

كتب : محمود الشوربجي

07:56 م 24/09/2025

شبكة للأعمال المنافية للآداب - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة، حبس المتهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز بمنطقة التجمع الخامس داخل نادي صحي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي المشار إليه وضبط السيدة المسؤول عنه وبصحبتها 9 سيدات (3 منهن لهن معلومات جنائية)، إضافة إلى 5 أشخاص آخرين من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية.

بمواجهتهم، اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

القاضي لمطاردي "فتيات أكتوبر": حافظوا على مستقبلكم وتكون فترة الحبس عبرة وعظة

"دماء روت أرض زراعية".. كواليس جريمة مروعة في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأعمال المنافية للآداب التجمع الخامس نادي صحي أعمال منافية للآداب في نادي صحي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* هل يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل؟