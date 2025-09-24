كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة، حبس المتهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز بمنطقة التجمع الخامس داخل نادي صحي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي المشار إليه وضبط السيدة المسؤول عنه وبصحبتها 9 سيدات (3 منهن لهن معلومات جنائية)، إضافة إلى 5 أشخاص آخرين من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية.

بمواجهتهم، اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

