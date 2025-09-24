ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 270 حكمًا قضائيًا في يوم واحد

كتب – علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 4 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما أسفرت الجهود عن تنفيذ 270 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 2980 مخالفة مرورية، و58 قضية في مجال الأمن العام، بالإضافة إلى ضبط 6 قضايا في مجالي مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على جميع المنافذ؛ لإحكام السيطرة الأمنية.