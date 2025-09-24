محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة التشهير اليوم

القاهرة - مصراوي

تنظر محكمة جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة حسنية. ع. ع. ع، مساعدة الفنانة هالة صدقي السابقة، المتهمة بتهديدها وسبّها وقذفها.

وتعود أحداث القضية إلى تقدم الفنانة هالة صدقي ببلاغ ضد مساعدتها السابقة، اتهمتها فيه بتهديدها شفاهيًا عبر وسطاء لإجبارها على العودة للعمل معها، إضافة إلى اتهامات أخرى، أبرزها القذف العلني والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت تورط المتهمة في إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة إلى سمعة هالة صدقي، ونشر ادعاءات مسيئة بحقها.

كما تضمنت التحقيقات أدلة مرئية قدمتها المجني عليها، من بينها مقاطع فيديو مسجلة على "فلاشة"، ومستندات توثق التهديدات والإساءات.

واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمة إلى المحاكمة إلى مواد من قانون العقوبات وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ووصفت تلك الأفعال بأنها جرائم تستهدف النيل من سمعة الفنانة وإرهابها نفسيًا ومهنيًا.