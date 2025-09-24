نظر استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات على حكم حبسهم اليوم

تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات على حكم الحبس أربع سنوات وغرامة 400 ألف جنية لكل منهم، والصادر من محكمة جنح أكتوبر.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة 4 شباب إلى المحاكمة، بتهمة مطاردة سيارة تقودها فتاة وبصحبتها صديقاتها، ما أسفر عن اصطدامهن بسيارة نقل عقب إغلاق الطريق أمامهن، والتسبب في إصابتهنّ على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

ورصدت وزارة الداخلية، فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد مطاردة 4 شباب يستقلون سيارات ملاكي، لسيارة ملاكي تستقلها 3 فتيات على طريق الواحات، وتسببوا في اصطدامهن بسيارة نقل ما أسفر عن إصابتهن.

وجرى ضبط المتهمين وتبين أنهم 3 طلاب جامعيين وسائق أوبر، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.