مشادة بسبب "الأجرة".. ضبط سائق أجرة سب مسنًا بالعاشر من رمضان

ضبط سائق أجرة سب مسنًا بالعاشر من رمضان

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة أجرة وهو يعتدي بالسب على أحد الركاب "مسن"، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وتمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وذلك لخلاف نشب بينه وبين الراكب حول قيمة الأجرة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.