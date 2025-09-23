إعلان

سقوط نادٍ صحي وهمي.. الداخلية تكشف وكرًا للأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

كتب : مصراوي

11:53 ص 23/09/2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لاتهامه بإدارة نادٍ صحي "غير مرخّص" بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

كشفت التحريات أن المتهم استغل المكان لاستقطاب راغبي المتعة الحرام دون تمييز، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية الموقع وتمكنت من ضبط المتهم وبصحبته 3 سيدات و7 أشخاص، بينهم أحد حاملي جنسية أجنبية، واتضح أن اثنين منهم لهم معلومات جنائية. وبمواجهتهم أقروا جميعًا بممارسة النشاط غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأعمال المنافية للآداب مدينة نصر شرطة ثالث مدينة نصر مبالغ مالية
