كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لاتهامه بإدارة نادٍ صحي "غير مرخّص" بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

كشفت التحريات أن المتهم استغل المكان لاستقطاب راغبي المتعة الحرام دون تمييز، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية الموقع وتمكنت من ضبط المتهم وبصحبته 3 سيدات و7 أشخاص، بينهم أحد حاملي جنسية أجنبية، واتضح أن اثنين منهم لهم معلومات جنائية. وبمواجهتهم أقروا جميعًا بممارسة النشاط غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.