18 كنزا أثريا في قبضة الأمن بالبدرشين

في مشهد يثير التساؤلات حول استمرار جرائم التنقيب غير المشروع عن الكنوز التاريخية، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة جديدة لعصابات البحث عن الآثار، بعد ضبط 18 قطعة أثرية داخل عقار في البدرشين بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، تنفيذ شخص أعمال حفر داخل عقار بدائرة مركز شرطة البدرشين، بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

بتقنين الإجراءات، استهدفت القوات الموقع، وضبطت المتهم وبرفقته 4 أشخاص آخرين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، إضافة إلى 18 قطعة أثرية.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأقروا بأن القطع المضبوطة نتاج أعمال الحفر. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة، أقرت بأثريتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.