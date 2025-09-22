إعلان

كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالعصى الخشبية في المنيا

كتب- علاء عمران:

04:21 م 22/09/2025

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع

التواصل الاجتماعي يظهر حدوث مشاجرة في مدينة سمالوط شرق.

تبين أنه بتاريخ 19 الجاري، تبلغ لقسم شرطة سمالوط شرق بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من 4 أشخاص، وطرف ثانٍ مكون من 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، نتيجة خلافات بينهم، حيث تعدى الطرفان على بعضهما باستخدام العصي الخشبية والأسلحة البيضاء.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما عصا خشبية وسلاحين أبيضين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المنيا الأسلحة البيضاء مدينة سمالوط

