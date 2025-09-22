كتب ـ رمضان يونس:

استجوبت النيابة العامة بالجيزة؛ حارس بيراميدز ومنتخب مصر والأهلي السابق "شريف إكرامي"، في واقعة اتهام زوج شقيقته "رمضان صبحي" بالتزوير في مستندات حكومية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صبحي بمطار القاهرة قادمًا من تركيا، كونه مطلوبًا على ذمة قضية تزوير "سندات حكومية" (تزوير مستندات)، بعدما فشل "عامل" في أداء امتحانات بدلًا من اللاعب في معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق منتحلًا صفته على الأوراق.

وكشفت أوراق الدعوى رقم 6407 لسنة 2025 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، والتي حصل "مصراوي" على نسخة منها، أن الصدفة وتشابه الأسماء أزاحا الستار عن جريمة "التزوير" التي كانت تُحاك في الخفاء، ودور كل متهم في الواقعة وصولًا للاعب.

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي حصل إننا اتفاجئنا في شهر 5 تقريبًا، ولقينا المواقع على النت منزلة خبر إن حد دخل امتحان بدل رمضان صبحي. وأنا كلمت رمضان وقتها وقلت له إيه الموضوع، وقال لي في حد اسمه طارق كان بيجيب له إثباتات قيد من المعهد، وإنه ما بيروحش المعهد خالص وما يعرفش عنه حاجة ولا يعرف مكانه فين. طارق هو اللي كان بيجيب له الإثباتات مقيد في المعهد علشان يسهل بس مواضيع تصاريح السفر بتاعته، في مقابل إنه كان بيحوّل له فلوس. وبعدين اتفاجئنا بعدها إن في حد اسمه عبد التواب بيرن عليه وطلب مقابلتنا، وحددنا معاد عند أشرف ع. ورحنا، وكان معاه اثنين تانيين، ولقيناهم بيقولوا لنا على موضوع فرد الأمن، وحسينا إنهم بيدخلونا في مواضيع كتير.

وطلبوا منا نحل الموضوع، وكانوا جم متأخرين عن معادهم وكان عندنا تدريب، واحنا رحنا على التدريب وسبناهم مع أشرف. وبعدين النهاردة الفجر واحنا راجعين من معسكر التدريب في تركيا، اتفاجئنا إن رمضان عليه تشابه أسماء ووقفونا في المطار، وأخدوا رمضان. وأنا أخدت منه حاجته شنطته وتليفونه، وكنت معاه لحد ما اتعرض على النيابة النهاردة. وهو ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع ولا له أي علاقة بالتزوير ولا بالمتهمين اللي فيه، وكل ما في الموضوع إن رمضان قال لي إن طارق كان بيجيب له إثباتات القيد، ومن حوالي سنتين ما بقاش ياخد منه حاجة لأنه خلاص استخرج شهادة إعفاء نهائي، وهو ده كل اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الواقعة كانت في شهر 5 على ما أتذكر، والنهاردة الفجر اتمسك رمضان في المطار.

س: وما مناسبة وسبب تواجدكم في سالف الزمان والمكان؟

ج: كنا جايين من معسكر تدريب من تركيا.

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: هو كنا لوحدنا، وباقي المعسكر جاي على فترات ودفعات.

س: وما علاقتك وصلتك بالمدعو رمضان صبحي رمضان؟

ج: هو زوج أختي وأقرب كونه أخي الأصغر وزميلي في الفريق.

س: وما علاقة وصلة المدعو رمضان صبحي رمضان بالواقعة تحديدًا؟

ج: إحنا اتفاجئنا في شهر 5 تقريبًا ولقينا المواقع على النت منزلة خبر إن حد دخل امتحان بدل رمضان صبحي وأنا كلمت رمضان وقتها.

س: وهل من ثمّة حوار دار فيما بينكما آنذاك؟

ج: أيوة.

س: وما مضمون ذلك الحوار؟

ج: هو رمضان قال لي إن كل صلته بالمعهد ده إنه بياخد منه إثباتات قيد عن طريق اللي اسمه طارق.

س: وهل تحصل المدعو رمضان صبحي على ثمة إثباتات قيد من المتهم طارق؟

ج: أيوة، هو رمضان قال لنا إنه أخد منه إثباتات قيد كان يستخدمها في تصاريح السفر لحد ما طلع إعفاء نهائي من الجيش.

س: ومتى تحديدًا صدرت له الإعفاء النهائي سالف البيان؟

ج: اللي أعرفه إنها من حوالي سنة ونص أو سنتين.

س: ومتى كان تاريخ آخر إثبات قيد تحديدًا؟

ج: أنا ما أعرفش، رمضان صبحي اللي يُسأل عنه.

س: وهل تم تقديم تلك الإثباتات إلى إدارة التجنيد؟

ج: أنا ما أعرفش، ويُسأل في كده رمضان صبحي.

س: وما الذي أخبرك به المدعو رمضان صبحي بشأن المتهم طارق تحديدًا؟

ج: هو قال لي إنه طارق شغال زي سمسار لاعبين كورة، وهو قاله على المعهد وخلاه يقدم فيه، وكان بيجيب له إثباتات قيد علشان تصاريح السفر. ولما الواقعة حصلت وعرفنا إن في حد اُتمسك من على النت، رمضان قال لي إنه ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع، وإنه كان بيحوّل فلوس لطارق كل ترم علشان استخراج إثباتات القيد، وعلشان تقديمات المدارس الخاصة بأولاده، إنه لازم يكون الأب حاصل على مؤهل معين. ورمضان قال لي إنه كان بيديله الفلوس في الأول كاش ومؤخرًا عن طريق "إنستا باي"، وكان قبلها ممكن شيك. وأنا معايا تليفون رمضان اللي عليه "الإنستا باي"، وممكن نشوف التحويلات دي منه.

س: وهل تحصل المتهم طارق محمد على ثمة مبالغ مالية أخرى؟

ج: أيوة، هو رمضان قال لي إنه كل ترم بيحوّل له في حدود 30 أو 40 ألف جنيه.

س: وهل تحصل المدعو رمضان صبحي على شهادة الإعفاء النهائي من التجنيد؟

ج: أيوة، هو أخد الإعفاء النهائي من حوالي سنتين أو سنة ونص.

س: وما هو الدافع من وراء التحويلات المالية للمتهم طارق على الرغم من عدم احتياج المدعو رمضان صبحي لثمة إثباتات قيد لتحصله على شهادة الإعفاء النهائية؟

ج: علشان هو لازم يبقى مؤهل عالي، ويُسأل في ذلك رمضان صبحي.

س: وما ظروف تقابلكم مع المدعو عبد التواب؟

ج: إحنا اتفاجئنا بعدها إن في حد اسمه عبد التواب بيرن على رمضان وطلب مقابلتنا، وحددنا معاد عند أشرف، ورحنا، وكان معاه اثنين تانيين، ولقيناهم بيقولوا لنا على موضوع فرد الأمن، وحسينا إنهم بيدخلونا في مواضيع كتيرة. وطلبوا منا نحل الموضوع، وكانوا جم متأخرين عن معادهم، وكان عندنا تدريب، واحنا رحنا على التدريب وسبناهم مع أشرف.

س: وما هي ظروف ضبط وإحضار المدعو رمضان صبحي رمضان تحديدًا؟

ج: هو النهاردة الفجر واحنا راجعين من معسكر التدريب في تركيا، اتفاجئنا إن رمضان عليه تشابه أسماء ووقفونا في المطار، وأخدوا رمضان. وأنا أخدت منه حاجته شنطته وتليفونه، وكنت معاه لحد ما اُتعرض على النيابة النهاردة. وهو ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع ولا له أي علاقة بالتزوير ولا بالمتهمين اللي فيه. وكل ما في الموضوع إن رمضان قال إن طارق كان بيجيب له إثباتات القيد، ومن حوالي سنتين ما بقاش ياخد منه حاجة لأنه خلاص استخرج شهادة إعفاء نهائي، وهو ده كل اللي حصل.

س: هل من ثمّة علاقة أو خلافات بينك وبين أي من أطراف تلك الدعاوى؟

ج: لا.