ضبط 1157 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

10:46 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة في مختلف المحافظات، أسفرت عن ضبط 1157 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من الحوادث وحماية الأرواح.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أن حملات المرور مستمرة على مدار الساعة لضبط كافة أشكال المخالفات، لاسيما تلك التي تهدد حياة المواطنين على الطرق.

وناشدت الوزارة قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مشددة في الوقت نفسه على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بالحارات المرورية المخصصة بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين هو السبيل الوحيد لتفادي المساءلة القانونية وضمان الأمن المروري.

