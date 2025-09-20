أمن المنافذ يضبط آلاف المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب وتشديد الإجراءات الأمنية بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3298 مخالفة مرورية متنوعة، و50 قضية في مجال الأمن العام، إلى جانب تنفيذ 196 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تمكنت الأجهزة من ضبط قضيتين هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية الهادفة إلى تشديد الرقابة على المنافذ، والتصدي الحاسم لمحاولات التهريب بمختلف صورها، وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في تلك الجرائم، بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار الداخلي.