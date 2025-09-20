تجديد حبس البلوجر محمد عبد العاطي 45 يوما لنشره فيديوهات خادشة للحياء

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي" على مواقع التواصل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكان عبدالعاطي أقر خلال التحقيقات، بنشر الفيديوهات بهدف تحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدة، نافيا قصده خدش الحياء العام.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه بعد تلقي عدة بلاغات، وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الفيديوهات تضمنت ألفاظًا وإيحاءات إباحية تتنافى مع القيم المجتمعية.