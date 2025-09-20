إعلان

تجديد حبس البلوجر محمد عبد العاطي 45 يوما لنشره فيديوهات خادشة للحياء

06:11 م السبت 20 سبتمبر 2025

البلوجر محمد عبد العاطي و والدته

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي" على مواقع التواصل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكان عبدالعاطي أقر خلال التحقيقات، بنشر الفيديوهات بهدف تحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدة، نافيا قصده خدش الحياء العام.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه بعد تلقي عدة بلاغات، وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الفيديوهات تضمنت ألفاظًا وإيحاءات إباحية تتنافى مع القيم المجتمعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البلوجر محمد عبد العاطي منصات التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية حبس البلوجر محمد عبد العاطي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الإسكان يكشف تفاصيل منح مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل بالمدن الجديدة