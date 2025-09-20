كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بتنفيذ خطط أمنية شاملة لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، مع تكثيف المرور وتعيين الارتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم، للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة وضمان سلامة الطلبة والطالبات، وذلك بمشاركة فعالة من عناصر الشرطة النسائية.

كما تواصل أجهزة الوزارة تكثيف الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على الطرق السريعة والمحاور لتسيير الحركة المرورية، لمساعدة الطلاب على الوصول إلى المدارس والجامعات بسهولة ويسر، فضلاً عن الربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذلك التأكد من سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين حفاظاً على أرواح الطلاب والمواطنين.

وقامت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بجولات تفقدية لمتابعة الحالة الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات، للوقوف على تنفيذ خطط التأمين بدقة والتأكد من إلمام كافة الخدمات بمهامها، والتأكيد على ضرورة تذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية.

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية وتسخير كافة الطاقات استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، لتوفير المناخ الآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة في نفوسهم.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة