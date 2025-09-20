كتب- علاء عمران:



نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عاطل متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام أحد الأشخاص – عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا – بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته 4 هواتف محمولة، وفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.



وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه عدد 6 وقائع بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



