ضبط 3 لصوص استولوا على دراجة بالأقصر

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص يحمل أحدهم سلاح نارى بسرقة دراجة نارية بالأقصر.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أرمنت بالأقصر من شخص بتضرره من 3 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتى "قنا – الأقصر" أحدهم يحمل سلاح نارى) لسرقتهم الدراجة النارية المملوكة له من أمام منزله.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 عاطلين لـ2 منهم معلومات جنائية) وبحوزة أحدهم "السلاح النارى المستخدم فى الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام (دراجة نارية - "تم ضبطها")، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.