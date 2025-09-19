ضبط أكثر من 107 آلاف عبوة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

كتب- صابر المحلاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية جمهور المستهلكين، حيث تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عاملين مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح.

بتفتيش المتهمين عُثر بحوزتهما على أكثر من 107 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون فواتير، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها وبيعها بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





