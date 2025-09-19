كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم قيام قائد سيارة نقل بخطف طفل وتخديره بمساعدة آخر، قبل أن يطارده الأهالي ويستوقفوه في منطقة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تبين أن ما جرى تداوله غير صحيح، وأن حقيقة الواقعة تعود لتاريخ 16 من الشهر الجاري، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من الأهالي بوقوع تصادم بين سيارة نقل يقودها سائق مقيم بالمعصرة وبرفقته أحد عمال نقل الأثاث، وسيارة ملاكي يقودها سائق مقيم بدائرة المقطم، أثناء سيرهما بطريق الأوتوستراد.

الحادث أسفر عن تلفيات بسيطة بالسيارة الملاكي، الأمر الذي دفع قائدها لتتبع سيارة النقل واستيقافها بمساعدة الأهالي. وانتهت الواقعة بالتصالح بين الطرفين دون اتخاذ أي إجراءات قانونية.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والمزاعم الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.