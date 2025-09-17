"بنفس التيشرت".. ضبط متهم تحرش بفتاة داخل أتوبيس بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:

في أقل من 24 ساعة وبنفس الزي الذي كان يرتديه "تيشرت"، ألقت قوات الأمن القبض على متهم بالتحرش بفتاة وإتيان أفعال منافية للآداب داخل سيارة نقل جماعى بالقاهرة.

وحدة الرصد بمديرية أمن تابعت مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة وإتيان أفعال منافية للآداب داخل سيارة نقل جماعى.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأ ، وأمكن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.