إعلان

"بنفس التيشرت".. ضبط متهم تحرش بفتاة داخل أتوبيس بالقاهرة

07:41 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

في أقل من 24 ساعة وبنفس الزي الذي كان يرتديه "تيشرت"، ألقت قوات الأمن القبض على متهم بالتحرش بفتاة وإتيان أفعال منافية للآداب داخل سيارة نقل جماعى بالقاهرة.

وحدة الرصد بمديرية أمن تابعت مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة وإتيان أفعال منافية للآداب داخل سيارة نقل جماعى.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأ ، وأمكن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحرش أتوبيس فيديو تحرش القاهرة مدينة نصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان