كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث الآداب نادٍ صحي بأكتوبر تديره سيدة في الأعمال المنافية للآداب.

وردت معلومات أكدتها التحريات إدارة سيدة نادى صحى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

بتقنين الإجراءات واستهداف النادى أمكن ضبطها وبصحبتها (3 سيدات، 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول").

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.