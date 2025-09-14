إعلان

سيدة تديره للأعمال المنافية للآداب.. ماذا وجدت الشرطة داخل نادي صحي بأكتوبر؟

07:09 م الأحد 14 سبتمبر 2025

نادي صحي للأعمال المنافية للآداب

كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث الآداب نادٍ صحي بأكتوبر تديره سيدة في الأعمال المنافية للآداب.

وردت معلومات أكدتها التحريات إدارة سيدة نادى صحى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

بتقنين الإجراءات واستهداف النادى أمكن ضبطها وبصحبتها (3 سيدات، 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول").

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الآداب الجيزة نادي صحي أكتوبر
