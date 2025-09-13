إعلان

زوج يطلب الطلاق بدعوى الخيانة: "ابني شافها مع غريب"

08:51 م السبت 13 سبتمبر 2025

دعوى طلاق

كتبت- فاطمة عادل:

أقام الزوج "سعيد.م"، 38 عامًا، دعوى طلاق ضد زوجته أمام محكمة الأسرة، بدعوى تعرضه للخيانة، مؤكدًا أن شكوكه بدأت بعد رواية طفله الصغير لأحاديث أثارت الريبة لديه، "عمو عمرو العجلاتي جابلي حاجة حلوة ودخل نام عندنا"

وقال الزوج في دعواه، إنه تزوج بعد قصة حب وخطوبة استمرت عامًا كاملًا، وكان يثق في زوجته، إلا أنه فوجئ بعبارات على لسان طفله، البالغ من العمر 5 سنوات، زعم خلالها وجود أحد الجيران داخل المنزل في غيابه، "ابني شافها مع غريب"، مضيفا: "حاولت في البداية السيطرة على نفسي وألا أظلمها، لكنها أنكرت ما قاله الطفل تمامًا".

وأشار إلى أن الشكوك ازدادت بعد ملاحظته تردد أحد الجيران على المنزل في أوقات عمله، ما تسبب في خلافات متكررة بينهما، مؤكدًا أن حياته الزوجية تحولت إلى جحيم، ولم يعد قادرًا على الاستمرار.

وأكد الزوج أنه حاول الحفاظ على بيته من أجل طفله، لكنه لم يتمكن من تجاوز الأزمة، فقرر رفع دعوى طلاق للضرر، حملت رقم 975 لسنة 2024، وما زالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

دعوى طلاق محكمة الأسرة الخيانة
