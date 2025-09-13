الداخلية تكشف ملابسات تعطيل المرور بحافلات طلاب مدرسة بالتجمع | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر المواطنين من قيام عدد من قائدي الحافلات بتعطيل الحركة المرورية خلال تنظيم فاعلية لطلاب إحدى المدارس بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 الجاري، لاحظت الخدمات الأمنية المعينة بمحور مصطفى كامل في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وجود 3 حافلات مكشوفة يستقلها طلاب مدرسة بالتجمع الخامس، تسير بسرعات بطيئة متعمدة تعطيل حركة المرور.

تم ضبط الحافلات الثلاث (إثنان منها منتهية التراخيص) وقائديها، وجميعهم مقيمون بالجيزة، تابعين لإحدى الشركات غير المرخص لها بتنظيم مثل هذه الفعاليات. كما جرى ضبط مالك الشركة ومنظم الفاعلية (مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بالتنظيم دون إخطار مسبق، ما تسبب في تعطيل المرور.

جرى التحفظ على الحافلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين والقائمين على الفاعلية.

