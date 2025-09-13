إعلان

اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"

08:00 ص السبت 13 سبتمبر 2025

ولاية داعش الدلتا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا".

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2023 حتى 27 أبريل 2024، تولّى المتهم الأول قيادة جماعة "ولاية الدلتا" الإرهابية، التي أُسست على خلاف أحكام القانون بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما انضم المتهمون من الثاني وحتى الأخير إلى الجماعة الإرهابية المذكورة، مع علمهم بأغراضها.

وارتكب جميع المتهمين جرائم إرهابية، حيث جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة بيانات ومعلومات بغرض استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، كما جمعوا دون سند قانوني معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب، من بينهم أفراد الشرطة في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ.

كذلك استخدم المتهمون موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" للترويج لأفكار الجماعة، في محاولة لتجنب الرصد الأمني، كما قاموا برصد الخدمات الأمنية المحيطة ببنكين وكنيسة في مدينة زفتى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار وجدي عبد المنعم جنايات حلوان ولاية داعش الدلتا جرائم إرهابية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
محمد يطلب طلاق زوجته: "شوفت صور سفاري صادمة من ماضيها"

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام