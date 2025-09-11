كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "7" مستأنف جنايات الجيزة، تأجيل استئناف "جامع خردة" على حكم إدانته بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل طفلته غرقًا في "بانيو" شقته، إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل، لعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لإعداد تقرير طبي نفسي عن حالته، لتحديد مدى مسئوليته الجنائية حول ارتكاب الجريمة، وعما إذا كان يعاني من أي خلل من عدمه.

وأدانت الدائرة "4" جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار طارق خميس محمد، جامع خردة، بالسجن المؤبد، بتهمة قتل طفلته "خديجة" غرقًا داخل "بانيو" للانتقام من زوجته نتيجة خلافات بينهما.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "أحمد صابر" ـ جامع خردة ـ في القضية رقم 79 لسنة 2025 جنايات مركز إمبابة والمقيدة برقم 9 لسنة 2025 كُلى شمال الجيزة، تهمة قتل نجلته الطفلة المجنى عليها "خديجة"، عمدًا مع سبق الإصرار وذلك إثر خلافات زوجية، وذلك باليوم التاسع من سبتمبر 2024 في قرية المنصورية منشأة القناطر شمال الجيزة.

وذكرت النيابة العامة أن "أحمد" الأب المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح نجلته ونسج مخططا إجراميًا أنفذه، حيث قام باصطحاب نجلته من مسكن والدتها إلى مسكنه وما أن اختلى بها أعد حوض "بانيو"، وغمره بالمياه واضعا رأس المجنى عليها داخله حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مُحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتلها غرقا على النحو المبين بالتحقيقات.

ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجنى عليها "خديجة"، أن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق صاحبها من فشل بوظائف التنفس وتوقف عضلة القلب مما أدى إلى الوفاة ، ولا يوجد فنيا ما يمنع وجواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.

وأحال المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، الأب المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي ادانته بالسجن المؤبد، عما أسند إليه من اتهام بقتل طفلته الصغيرة.