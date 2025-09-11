فيديو صادم.. خلاف أطفال يتحول لاقتحام منزل بالسلاح في الإسماعيلية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد المواطنين من محاولة آخر اقتحام منزله باستخدام سلاح أبيض بمحافظة الإسماعيلية.

وتبين أنه بتاريخ 16 أغسطس الماضي، تقدمت ربة منزل، زوجة الشاكي، ببلاغ إلى مركز شرطة التل الكبير أفادت فيه بتضررها من عامل مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالتعدي عليها بالسب وهو ممسك بسلاح أبيض "كتر" أمام منزلها، نتيجة خلافات بينهما بسبب لهو الأطفال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة لذات الخلافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.