الحماية المدنية تنقذ 5 أسر بعد سقوط جزء من منزل بالسيدة زينب

12:43 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

سقوط جزء من منزل-أرشيفية

كتب - عاطف مراد:


شهد حي السيدة زينب بالقاهرة سقوط جزء من منزل بمدخل عقار مكون من أرضي ودورين، دون تسجيل أي خسائر بالأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانهيار حائط حامِل وأسقف خشبية في عقار بمنطقة أرض يعقوب. على الفور، تحركت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتم إخلاء العقار الذي يضم 5 أسر، حفاظًا على سلامتهم.

وأوضحت المصادر أن الحادث لم يسفر عن إصابات، فيما باشرت فرق الأمن تقييم أضرار العقار لضمان عدم تكرار الحوادث.

