"دعارة أون لاين بالإسكندرية".. ضبط 6 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب

04:50 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

ضبط 6 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب

كتب- علاء عمران:


ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، 6 سيدات، أعلنوا عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (6 سيدات لهن معلومات جنائية) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.




الإسكندرية
