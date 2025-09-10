كتب- أحمد عادل:

كشف محمد رشوان، دفاع اللاعب السابق إبراهيم سعيد، عن تفاصيل جلسة عرض ابنتي موكله على خبيرين نفسي واجتماعي لتخييرهما في دعوى ضم حضانتهما.

وقال رشوان في تصريحات لـ"مصراوي"، إن المحكمة قررت تأجيل جلسة عرض ابنتي موكله على الخبيرين لجلسة 15 سبتمبر الجاري، بعد تغيب طليقته والصغار عن الحضور.

وتابع رشوان أن إبراهيم سعيد حضر إلى المحكمة لنظر الجلسة، وطلب الخبيران إعلان طليقته وابنتيه للحضور في الجلسة المقبلة.

وفي وقت سابق، أجلت محكمة أسرة النزهة الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة ابنتيه إلى حضانته بدلاً من والدتهما، لجلسة 21 سبتمبر الجاري.