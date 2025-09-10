إعلان

محامي إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل جلسة عرض ابنتيه على خبيرين في دعوى ضم الحضانة

02:19 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

إبراهيم سعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

كشف محمد رشوان، دفاع اللاعب السابق إبراهيم سعيد، عن تفاصيل جلسة عرض ابنتي موكله على خبيرين نفسي واجتماعي لتخييرهما في دعوى ضم حضانتهما.

وقال رشوان في تصريحات لـ"مصراوي"، إن المحكمة قررت تأجيل جلسة عرض ابنتي موكله على الخبيرين لجلسة 15 سبتمبر الجاري، بعد تغيب طليقته والصغار عن الحضور.

وتابع رشوان أن إبراهيم سعيد حضر إلى المحكمة لنظر الجلسة، وطلب الخبيران إعلان طليقته وابنتيه للحضور في الجلسة المقبلة.

وفي وقت سابق، أجلت محكمة أسرة النزهة الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة ابنتيه إلى حضانته بدلاً من والدتهما، لجلسة 21 سبتمبر الجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم سعيد محامي إبراهيم سعيد بنات إبراهيم سعيد دعوى ضم الحضانة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح